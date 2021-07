“Bellissime piazze piene ma ci sarà aumento contagi” Sileri guastafeste a tutti i costi

(Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug – “lema ciundei“: così Pierpaolofa il(anche un po’ menagramo) all’indomani della vittoria degli Azzurri a Wembley. Il sottosegretario alla Salute, che nei giorni scorsi si è prodotto in varie previsioni ferali sulla curva dei, ora lancia l’allarme per gli italiani in festa in piazza per la Nazionale campione d’Europa.: “ma è chiaro che ci ...

"E' bellissimo vedere le piazza piene però è chiaro che un numero crescente di contagi si osserverà come si è osservato in altri Paesi europei". Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute ...... queste alcune delle bellissime immagini arrivate da Wembley pochi minuti dopo la vittoria dell'Italia contro l'Inghilterra. Festa in campo, sugli spalti, nelle piazze e negli spogliatoi. Tra i più ...