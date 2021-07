Beautiful anticipazioni 12-19 luglio 2021: Flo scopre che Sally non è malata (Di lunedì 12 luglio 2021) Flo scopre la verità Tutti i nodi vengono al pettine a Beautiful. Nelle puntate, in onda questa settimana, Flo scopre la verità sulla (non) malattia di Sally ed è pronta a smascherarla. Tutti i dettagli nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.45 e la domenica alle 14. Beautiful anticipazioni da lunedì 12 a domenica 19 luglio 2021 Quinn ricorda a Katie che è grazie a lei se ha saputo del tradimento del marito con la sorella. Entrambe concordano sulla generosità di ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 12 luglio 2021) Flola verità Tutti i nodi vengono al pettine a. Nelle puntate, in onda questa settimana, Flola verità sulla (non) malattia died è pronta a smascherarla. Tutti i dettagli nelleche seguono.è in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.45 e la domenica alle 14.da lunedì 12 a domenica 19Quinn ricorda a Katie che è grazie a lei se ha saputo del tradimento del marito con la sorella. Entrambe concordano sulla generosità di ...

