Wimbledon, Djokovic-Berrettini live: Matteo brekka e si riporta in parità (Di domenica 11 luglio 2021) 1° SET 5 - 45-4 - Primo ottimo gioco in risposta per l'italiano, che alla seconda palla break ricuce la distanza con Nole5-3 - Annulla un break point Berrettini, che dopo un... Leggi su ilmattino (Di domenica 11 luglio 2021) 1° SET 5 - 45-4 - Primo ottimo gioco in risposta per l'italiano, che alla seconda palla break ricuce la distanza con Nole5-3 - Annulla un break point, che dopo un...

Advertising

FBiasin : 'La finale di #Wimbledon tra #Berrettini e #Djokovic andrà in onda in diretta e in chiaro su #Tv8'. Bella mossa, bravi. - sportface2016 : +++La finale di #Wimbledon tra Matteo #Berrettini e Novak #Djokovic verrà trasmessa in diretta e in chiaro su #Tv8+++ - FBiasin : Ora è ufficiale: #Djokovic-#Berrettini ore 15. #InghilterraItalia ore 21. Tutto molto difficile, ma ci siamo abit… - Marilena_196 : RT @Simocarus: Matteo ha finalmente cominciato a tirare i soliti frigoriferi e sono più tranquillo ?????? #Wimbledon #Djokovic #Berrettini - nefertarj_ : RT @ggirlaalmighty: bravissimi sia berrettini che djokovic per carità, ma nessuno sarà mai come lui #BerrettiniDjokovic #Wimbledon https://… -