VIDEO Wimbledon 2021: l’ingresso in campo di Matteo Berrettini e Novak Djokovic per la finale (Di domenica 11 luglio 2021) Il lungo corridoio. Tutto quello che c’è a destra e a sinistra, che rappresenta la Storia del tennis. Le celebri parole di Rudyard Kipling, “If”. E poi il Centre Court. Matteo Berrettini per la prima volta ha attraversato tutti questi piccoli grandi luoghi per la prima volta in una finale ai Championships; per Novak Djokovic è invece la settima. “The waiting is over“, l’attesa è finita: mai parole furono più giuste, poiché c’è tanta storia in ballo in questo ultimo atto. Djokovic è alla ricerca del ventesimo torneo del Grande Slam, oltre che del terzo di fila e della prima volta da Rod ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) Il lungo corridoio. Tutto quello che c’è a destra e a sinistra, che rappresenta la Storia del tennis. Le celebri parole di Rudyard Kipling, “If”. E poi il Centre Court.per la prima volta ha attraversato tutti questi piccoli grandi luoghi per la prima volta in unaai Championships; perè invece la settima. “The waiting is over“, l’attesa è finita: mai parole furono più giuste, poiché c’è tanta storia in ballo in questo ultimo atto.è alla ricerca del ventesimo torneo del Grande Slam, oltre che del terzo di fila e della prima volta da Rod ...

Advertising

IlContiAndrea : Immagini storiche #BerrettiniDjokovic #Wimbledon - ManuelMonzani : “Quell’altra finalina” ?? @MattBerrettini #Wimbledon Lo straordinario è di casa @SkySport - Agenzia_Ansa : Berrettini, primo italiano in finale a Wimbledon: 'Troppo anche per un sogno' #ANSA - Luca_D_M_03 : RT @thanna_user: In attesa di #BerrettiniDjokovic, ricordiamo il match più difficile che il nostro Matteo ha dovuto affrontare prima di Wim… - Santuz15 : RT @IlContiAndrea: Immagini storiche #BerrettiniDjokovic #Wimbledon -