Terrorismo | Ps arresta marocchino | combatté con Isis

Un marocchino di 29 anni, Afia Abderrahman, che aveva combattuto in Siria prima nelle file di Al Nusra e poi nell'Isis, dove aveva ricoperto la carica di responsabile militare, è stato arrestato dalla polizia. Si tratta di un latitante marocchino ricercato a livello internazionale che aveva militato nell'Isis. L'arresto è avvenuto a Lago (SA) al termine di un'operazione antiterrorismo.