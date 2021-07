Simeone | “Ho 26 anni | sono quasi a metà carriera Vorrei giocare le coppe europee”

(Di domenica 11 luglio 2021) Intervistato da Radio Colonia durante la trasmissione ‘¿Cómo te va?’, l’attaccante del Cagliari, Giovha raccontato della suae delle ambizioni future. Queste le sue parole: “Ho 26, ho ancora molta strada da fare e la miastrada. La mia idea è sempre quella diin Europa,le. Sarebbe un obiettivo. Invece quando penso all’Argentina ovviamente penso di tornare al River perché quando ero lì non avevo esperienza e non potevo mostrare ...

Advertising

sportli26181512 : Cagliari-Simeone è rottura: “A 26 anni devo alzare il mio livello, sono a metà carriera” - TizianoMuliere7 : @aleao_official @n9ve2 @Kaiser__Franz Farà benissimo ma non può essere una sorpresa ormai l’atletico è una garanzia… - Kaiser__Franz : @TizianoMuliere7 @n9ve2 @aleao_official Migliorato veramente tanto nel corso degli anni. Simeone se lo godrà parecchio - vicidominus2013 : RT @LucianoSalvaci: Don Rodrigo De Paul MVP di una tranquillissima finale di Copa America Argentina-Brasile. Da anni titolarissimo della su… - Franco_captain6 : @rprat75 @jackfolla973 tanto talento ma tutto davanti, dove ne puoi mettere 2 massimo 3. centrocampo e difesa di ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Simeone anni

Il rimpianto dei tifosi Con il giocatore ormai vicino all'Atletico di, i tifosi italiani mostrano il proprio disappunto: 'Sarebbe stato oro colato ma per i solito tifosi aveva 27e ...... erano intenti a festeggiare il compleanno di lei (30), la dedica era chiara. L'immagine della ... in Spagna, era rimbalzata una notizia legata all'interesse dell'Atletico diper il Mago in ...Di Rodrigo l’assist per Di Maria nella finale contro il Brasile. Il diez nei prossimi giorni si legherà all’Atletico Madrid ...Atletico Madrid, in settimana la firma di De Paul. Il centrocampista argentino è pronto a vestire la maglia dei Colchoneros.