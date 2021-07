Ramirez: «Contratto finito con la Sampdoria ma non andrei mai al Genoa» (Di domenica 11 luglio 2021) Gaston Ramirez ha lasciato la Sampdoria dopo il mancato rinnovo. Le sue dichiarazioni sul futuro e su un possibile approdo al Genoa Gaston Ramirez, ormai ex trequartista della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Rock & Gol, sulle frequenze di Fray Bentos. Le sue dichiarazioni sul futuro e su un possibile passaggio al Genoa. ADDIO Sampdoria – «Ho concluso il mio Contratto, sono libero e svincolato, vediamo quali soluzioni posso trovare, vediamo cosa arriva. La mia priorità è quella di continuare e di restare in Europa. Vorrei sempre cercare di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021) Gastonha lasciato ladopo il mancato rinnovo. Le sue dichiarazioni sul futuro e su un possibile approdo alGaston, ormai ex trequartista della, ha parlato ai microfoni di Rock & Gol, sulle frequenze di Fray Bentos. Le sue dichiarazioni sul futuro e su un possibile passaggio al. ADDIO– «Ho concluso il mio, sono libero e svincolato, vediamo quali soluzioni posso trovare, vediamo cosa arriva. La mia priorità è quella di continuare e di restare in Europa. Vorrei sempre cercare di ...

