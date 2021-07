Raffaella Carrà ed il fratello Renzo Pelloni uniti da un tragico destino (Di domenica 11 luglio 2021) Raffaella Carrà ed il fratello Renzo Pelloni sono accomunati da un tragico destino, che ha visto nel 2001 la scomparsa dell’uomo a soli 56 anni nel 2001 per un tumore al cervello. Ed è stato sempre un tumore ai polmoni a consumare la regina della televisione italiana per spegnersi successivamente lo scorso 5 luglio.Oggi la showgirl sarà ricordata in un tributo ne “Il Meglio Di Domenica In” oggi a partire dalle 14:00 su Raiuno. Raffaella Carrà, la tragica scoperta sul fratello Renzo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 luglio 2021)ed ilsono accomunati da un, che ha visto nel 2001 la scomparsa dell’uomo a soli 56 anni nel 2001 per un tumore al cervello. Ed è stato sempre un tumore ai polmoni a consumare la regina della televisione italiana per spegnersi successivamente lo scorso 5 luglio.Oggi la showgirl sarà ricordata in un tributo ne “Il Meglio Di Domenica In” oggi a partire dalle 14:00 su Raiuno., la tragica scoperta sul...

