Oroscopo di oggi 11 luglio: Cancro timoroso e Scorpione solare (Di domenica 11 luglio 2021) L’Oroscopo di oggi, secondo l’assetto astrale, sarà molto interessante. Alcuni segni zodiacali dovranno imparare a gestire le loro paure, mentre altri si sentiranno liberi, finalmente, esprimere i loro tratti caratteristici. Nel cielo di oggi, è possibile trovare Giove e Nettuno nel segno dei Pesci, mentre Mercurio, Saturno e Capricorno si trovano rispettivamente in Gemelli, Acquario e Capricorno. Venere e Marte mantengono le loro posizioni nel Leone così come Urano lo fa nel Toro. Per ottenere un profilo più dettagliato, si consiglia di consultare anche l’Oroscopo di oggi del proprio ascendente. 11 ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 11 luglio 2021) L’di, secondo l’assetto astrale, sarà molto interessante. Alcuni segni zodiacali dovranno imparare a gestire le loro paure, mentre altri si sentiranno liberi, finalmente, esprimere i loro tratti caratteristici. Nel cielo di, è possibile trovare Giove e Nettuno nel segno dei Pesci, mentre Mercurio, Saturno e Capricorno si trovano rispettivamente in Gemelli, Acquario e Capricorno. Venere e Marte mantengono le loro posizioni nel Leone così come Urano lo fa nel Toro. Per ottenere un profilo più dettagliato, si consiglia di consultare anche l’didel proprio ascendente. 11 ...

