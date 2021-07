Messi, il gigantesco omaggio della sua città natale (Di domenica 11 luglio 2021) Grande omaggio per Lionel Messi a Rosario, sua città natale alla vigilia della finale contro il Brasile poi vinto dall’Argentina per 1-0. Sul monumento alto 70m della città, difatti, è stato proiettato l’attaccante con la maglia dell’Albiceleste. Vamos Argentina carajoopic.twitter.com/5Se2eFqu3k — Calcio Argentino (@CalcioArg) July 9, 2021 Foto: B/R Football Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 luglio 2021) Grandeper Lionela Rosario, suaalla vigiliafinale contro il Brasile poi vinto dall’Argentina per 1-0. Sul monumento alto 70m, difatti, è stato proiettato l’attaccante con la maglia dell’Albiceleste. Vamos Argentina carajoopic.twitter.com/5Se2eFqu3k — Calcio Argentino (@CalcioArg) July 9, 2021 Foto: B/R Football Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

