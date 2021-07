LIVE – Berrettini-Djokovic 7-64 4-6 4-6 3-4 | finale Wimbledon 2021 | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 11 luglio 2021) Ile latestuale dello scontro tra Matteoe Novak, valevole per lamaschile di. Il romano non vuole smettere di sognare dopo essere diventato il primo azzurro a qualificarsi per l’atto conclusivo dei Championships. Di fronte ha però il numero uno al mondo che punta a raggiungere Nadal e Federer a quota 20 Slam in carriera. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante la giornata di domenica 11 luglio. Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA ...

Advertising

TV8it : Siete pronti a tifare tutti insieme Matteo #Berrettini nell'attesissima finale #BerrettiniDjokovic di… - SkySport : ?? WIMBLEDON ???? BERRETTINI VINCE IL 1° SET ?? DJOKOVIC (7-6) ? ?? #BerrettiniDjokovic ?? LIVE su Sky Sport Uno, Sky Spo… - Eurosport_IT : PRIMO SET A BERRETTINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Segui il live: - UgoBaroni : RT @SuperTennisTv: Finale ?? #Wimbledon ???? Djokovic ?? Berrettini ???? 6-7 6-4 6-4 Il campione in carica ad un set dalla vittoria. Resta agg… - Kurachan_1911 : RT @Eurosport_IT: Djokovic vince il 3° set (6-4): forza Matteo, non mollare! ???????? Segui il live: -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Berrettini

... tifosi italiani in tribuna perTENNIS, la fidanzata 'preoccupata' in tribuna VIDEO Wimbledon, Matteoè in finale LA FINALEDjokovic -TENNIS ...Ma è unancora in partita come dimostra il recupero di uno dei due servizi persi. Però le statistiche devono migliorare: solo il 43% dei punti vinti con la seconda, mentre nello stesso ...Grandi nomi sugli spalti del centrale di Wimbledon. A partite da Kate Middleton, duchessa di Cambridge e moglie del principe William, che ha assistito alla finale fra Matteo Berrettini e ...PRIMO SET: BERRETTINI IN RIMONTA AL TIE-BREAK TIE BREAK: BERRETTINI IL SET E’ TUO! Berrettini 1-0 e ora batte. Lungo Djokovic: 2-0 Matteo. Bis di Matteo: è 3-0, il servizio torna a Nole. Djokovic sull ...