L'Europa rende omaggio alle vittime dell'ex campo di concentramento di Fossoli (Di domenica 11 luglio 2021) AGI - Il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che deporranno una corona di fiori in occasione della commemorazione del 77esimo anniversario dell'eccidio di Cibeno, all'ex campo di concentramento di Fossoli, a circa sei chilometri da Carpi, nel Modenese. "Mi verrebbe da dire 'Bentornata a casa Europa" - commenta all'AGI il sindaco di Carpi Alberto Bellelli - perché penso che lo spirito comunitario, l'idea di popoli che si uniscono senza una guerra nasce nei campi di concentramento, anche nei ... Leggi su agi (Di domenica 11 luglio 2021) AGI - Il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e la Presidentea Commissione Europea Ursula von der Leyen, che deporranno una corona di fiori in occasionea commemorazione del 77esimo anniversario'eccidio di Cibeno, all'exdidi Fossoli, a circa sei chilometri da Carpi, nel Modenese. "Mi verrebbe da dire 'Bentornata a casa" - commenta all'AGI il sindaco di Carpi Alberto Bellelli - perché penso che lo spirito comunitario, l'idea di popoli che si uniscono senza una guerra nasce nei campi di, anche nei ...

Advertising

lciucciovino : RT @Agenzia_Italia: L'Europa rende omaggio alle vittime dell'ex campo di concentramento di Fossoli - rodillas69 : RT @Agenzia_Italia: L'Europa rende omaggio alle vittime dell'ex campo di concentramento di Fossoli - Agenzia_Italia : L'Europa rende omaggio alle vittime dell'ex campo di concentramento di Fossoli - SergioSierra67 : @repubblica Effettivamente come dargli torto, probabilmente è uno dei pochi addetti ai lavori privilegiati ( perché… - edofux : RT @Ipertesa: @Fiorellissimo Pagare per aiutare chi non ha lavoro non mi pesa.Pagare per gli evasori, mi pesa tantissimo. Una rapida occhia… -