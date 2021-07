La variante Delta accelera: focolai e allerta in Europa (Di domenica 11 luglio 2021) Roma - La variante Delta allunga la sua onda e in Europa aumentano le segnalazioni di casi, in particolare tra i tifosi e in vacanza . A riferirlo è una circolare del ministero della Salute, che ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 11 luglio 2021) Roma - Laallunga la sua onda e inaumentano le segnalazioni di casi, in particolare tra i tifosi e in vacanza . A riferirlo è una circolare del ministero della Salute, che ...

Advertising

RobertoBurioni : I vaccini (tutti quelli autorizzati) funzionano benissimo contro la variante Delta. Vaccinatevi alla svelta perché… - RobertoBurioni : La variante Delta non buca per nulla i vaccini. Ma infetta con grande facilità i non vaccinati. Da @EricTopol - TgLa7 : #BioNtech e #Pfizer hanno sviluppato un vaccino anti #Covid19 contro la variante #Delta e vogliono verificarne pres… - FedericaPota : RT @RobertoBurioni: La variante Delta non buca per nulla i vaccini. Ma infetta con grande facilità i non vaccinati. Da @EricTopol https:… - MariaSole321 : RT @RobertoBurioni: La variante Delta non buca per nulla i vaccini. Ma infetta con grande facilità i non vaccinati. Da @EricTopol https:… -