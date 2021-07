La curva epidemica in Italia resta in crescita (Di domenica 11 luglio 2021) AGI - Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. Sono 1.391 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, contro i 1.400 di ieri ma soprattutto gli 808 di domenica scorsa, a conferma di un trend settimanale in chiaro aumento. I tamponi sono 143.332, 65 mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale da 0,7% a 0,97%, a un passo dunque dall'1%, come non succedeva dal 14 giugno. I decessi sono 7 (ieri 12), ed è il numero più basso dallo scorso 12 settembre. Il totale delle vittime sale a 127.775. Stabili le terapie intensive (ieri -8) con 6 ingressi del giorno, e rimangono a 161 totali, mentre i ricoveri scendono di 13 ... Leggi su agi (Di domenica 11 luglio 2021) AGI - Ancora inlain. Sono 1.391 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, contro i 1.400 di ieri ma soprattutto gli 808 di domenica scorsa, a conferma di un trend settimanale in chiaro aumento. I tamponi sono 143.332, 65 mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale da 0,7% a 0,97%, a un passo dunque dall'1%, come non succedeva dal 14 giugno. I decessi sono 7 (ieri 12), ed è il numero più basso dallo scorso 12 settembre. Il totale delle vittime sale a 127.775. Stabili le terapie intensive (ieri -8) con 6 ingressi del giorno, e rimangono a 161 totali, mentre i ricoveri scendono di 13 ...

Advertising

fattoquotidiano : Tornano a salire i contagi in Italia: +30% nell’ultima settimana, un aumento consistente che avviene dopo ben 15 se… - Antikytera : @AlbieriGabriele @RaiNews Si, la stratificazione anagrafica sia per campagna vaccinale sia per suscettibilità le co… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie 7 vittime #Covid in Italia ma ancora in crescita la curva epidemica in Italia -… - OpencovidM : @isc1965 @ProcessNamed Rt indica soltanto come sta evolvendo una determinata curva epidemica. Ad esempio se Rt_rico… - Giaguarama : RT @Miti_Vigliero: #Thread 'Sta accadendo quello che era ampiamente prevedibile: la variante Delta si diffonde con rapidità, sarà prevalen… -