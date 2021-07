Katia Serra, la prima donna a commentare la partita della nazionale in Rai (Di domenica 11 luglio 2021) Stasera si giocherà una partita che passerà alla storia. A commentare Italia-Inghilterra, saranno Katia Serra e Stefano Bizzotto. Katia Serra sarà la prima telecronista donna a commentare una partita della nazionale. Un match decisivo, parliamo della finale di Euro 2020 allo lo stadio di Wembley. I due telecronisti prenderanno il posto di Alberto Rimedio. Rimedio è risultato positivo al covid. Il sogno di Katia, la prima telecronista ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 luglio 2021) Stasera si giocherà unache passerà alla storia. AItalia-Inghilterra, sarannoe Stefano Bizzotto.sarà latelecronistauna. Un match decisivo, parliamofinale di Euro 2020 allo lo stadio di Wembley. I due telecronisti prenderanno il posto di Alberto Rimedio. Rimedio è risultato positivo al covid. Il sogno di, latelecronista ...

