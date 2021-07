Juventus | da Ramsey a McKennie | possibile cessione a centrocampo

(Di domenica 11 luglio 2021)– Dove i bianconeri hanno da tempo fissato il loro obiettivo, vale a dire Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo è attualmente impegnato con la nazionale, questa sera sarà protagonista con l’Italia contro l’Inghilterra. Un rinforzo di spessoreper Allegri, con le parti che si incontreranno nella prossima settimana per cercare di trovare una intesa. Se davvero arriverà a Torino, a quel punto poi il club bianconero dovrà cercare di spingere per arrivare ad una: le ipotesi I bianconeri vedono in cima alla lista delle loro ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Ramsey

Commenta per primo Laè l'unica squadra ad aver segnato oltre dieci gol negli Europei attualmente in corso, e che ... 2 di Federico Chiesa con gli Azzurri, 1 di Aaroncon il Galles.Aaronha comunicato allala sua volontà per il futuro: la decisione Aaronnon rientra nei piani di Allegri, che ha in mente un centrocampo piùdinamico e vorrebbe Locatelli per ...JUVENTUS - Dove i bianconeri hanno da tempo fissato il loro obiettivo, vale a dire Manuel Locatelli. Il centrocampista del ...L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", fa il punto sul futuro professionale di Aaron Ramsey, centrocampista classe 1990 della Juventus e della nazionale gallese: il ...