Italia-Inghilterra, l'esultanza di Mattarella – Video (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella esulta in tribuna a Wembley quando Leonardo Bonucci realizza il gol dell'1-1 nella finale di Euro 2020 contro l'Inghilterra. (immagini Raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera.

