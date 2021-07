Italia campione d’Europa, caroselli e fuochi d’artificio a Milano (Di domenica 11 luglio 2021) Esplode la gioia per le strade di Milano dopo vittoria dell’Italia nella finale degli Europei contro l’Inghilterra. Dopo l’ultima parata di Gianluigi Donnarumma, un grido di felicità e liberazione è esploso dai balconi. La gente si è riversata in strada per festeggiare la vittoria. Petardi e fuochi d’artificio stanno esplodendo in diversi incroci e piazze della città, mentre sono partiti i caroselli in corso Buenos Aires e i tifosi si stanno concentrando in piazza Duomo. Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 11 luglio 2021) Esplode la gioia per le strade didopo vittoria dell’nella finale degli Europei contro l’Inghilterra. Dopo l’ultima parata di Gianluigi Donnarumma, un grido di felicità e liberazione è esploso dai balconi. La gente si è riversata in strada per festeggiare la vittoria. Petardi estanno esplodendo in diversi incroci e piazze della città, mentre sono partiti iin corso Buenos Aires e i tifosi si stanno concentrando in piazza Duomo. Funweek.

