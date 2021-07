Italia campione d' Europa | a Napoli fuochi d' artificio come a Capodanno Caroselli in tutta la Penisola | da Aosta a Palermo

(Di lunedì 12 luglio 2021) Ma non solo. Esplodono le piazze all'ultimo rigore che ha assegnato all'la coppa di2020: gioia incontenibile nei luoghi dove sono stati allestiti i maxi schermi, cori, urla, clacson, ...

RaiUno : ?? ?? Alziamo la coppa a Wembley #11luglio #Euro2020 ???? L'Italia è Campione d'Europa ???? #ItaliaInghilterra #Rai1… - rtl1025 : ?? ITALIA CAMPIONE D'EUROPA ?? #ItaliaInghilterra #Euro2020 #Euro2020Final #ITAENG - Guillaumemp : ???? L’ITALIA È CAMPIONE D’EUROPA ???? - Ulissesempre1 : RT @RudiGarcia: L’Italia fa un bel Campione d’Europa. Complimenti alla Squadra Azzurra per le emozioni regalate durante il torneo?????????? http… - Smgii1908 : 2021: lavoro, Inter campione d'Italia, Italia campione d'Europa. Vuoi vedere che trovo pure la ragazza hah -

Ultime Notizie dalla rete : Italia campione

...anche in quel "Guarda mamma" urlato dall'ultimo entrato Florenzi mostrando la medaglia di... Di questa nazionale e di questache rivede la luce. Azzurra e tricolore.Alessandro Cattelan e la gioia dell'ultimo rigore vissuto davanti alla tv con la moglie. Come milioni di italiani: entusiasmo allo stato puroBologna, 12 luglio 2021 - Fumogeni verdi, bianchi e rossi a fare da cornice al celebrativo “popopopopo” di vittoria. È questa l’immagine più bella della festa celebrativa nel cuore di Bologna subito d ...Una Nazionale che non si è mai accontentata e che oggi è Campione d'Europa! Grazie alle scelte del presidente Gabriele Gravina e alla visione del ct Roberto Mancini. Insieme ...