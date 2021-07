Gli assalti al tempo ricomposti in velocità: l’ultimo Jonatham Lethem (Di domenica 11 luglio 2021) Passando, con estrema leggerezza, dalle atmosfere fantascientifiche dei suoi primi lavori alla gangster story (in Brooklyn senza madre) dal romanzo di formazione in La fortezza della solitudine alla narrativa post 9/11 in Chronic City, dal realismo sociale dei Giardini dei dissidenti allo splatter di Anatomia di un giocatore d’azzardo, fino al noir nel Detective selvaggio, Jonathan Lethem ha sistematicamente e brillantemente sconvolto le convenzioni dei generi letterari. Non fa eccezione a questa camaleontica vitalità il suo ultimo lavoro, L’Arresto (La … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 11 luglio 2021) Passando, con estrema leggerezza, dalle atmosfere fantascientifiche dei suoi primi lavori alla gangster story (in Brooklyn senza madre) dal romanzo di formazione in La fortezza della solitudine alla narrativa post 9/11 in Chronic City, dal realismo sociale dei Giardini dei dissidenti allo splatter di Anatomia di un giocatore d’azzardo, fino al noir nel Detective selvaggio, Jonathanha sistematicamente e brillantemente sconvolto le convenzioni dei generi letterari. Non fa eccezione a questa camaleontica vitalità il suo ultimo lavoro, L’Arresto (La … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Teta85223232 : @decio76841565 @blusewillis1 È incredibile, di una bontà che mai avrei immaginato in questo cagnone sempre un po' o… - AmicaSelvatica : @padremarcosj Per noi tutte. Marco SJ?? E' per tutto il mondo intero ??Signore Gesù, il tuo Sangue prezioso mi avvolg… - 66Mirandola : @RagnacciG Lavandino fresco, ristora e mette in forza per gli assalti….in astinenza da due giorni…dinamite per 4 giorni ?????? - 92Fisico : @fisicoperaria ma per curiosità, gli assalti funzionano, oppure sono cose per pochi? perché persone diverse mi hanno detto cose divere - mattinodipadova : LA SENTENZA / Padova, 26 anni complessivi alla banda degli ex rapinatori per gli assalti ai bancomat -