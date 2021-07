Advertising

gualtierieurope : Molto soddisfatto per l’accordo raggiunto al #G20 di #Venezia contro dumping e elusione fiscale delle multinazional… - Agenzia_Italia : G20 unito sulla tassazione delle multinazionali. Per il ministro Franco 'è un accordo storico' - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: G20, Franco: azioni contro i cambiamenti climatici non più rinviabili #clima - MediasetTgcom24 : G20, Franco: azioni contro i cambiamenti climatici non più rinviabili #clima - infoitinterno : G20, Franco: Clima è sfida globale che richiede risposte coordinate -

Ultime Notizie dalla rete : G20 Franco

'Per raggiungere davvero l'obiettivo di emissioni nette zero servono azioni immediate e concrete'. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele, aldi Venezia. I problemi del cambiamento climatico, ha sottolineato, rappresentano 'una minaccia alle persone, al pianeta e alla prosperità. Bisogna agire ora, non si può più rinviare'....Danielee al governatore Ignazio Visco" per l'organizzazione del vertice e il lavoro che ha portato all'accordo globale sulla tassazione. Per quanto riguarda l'accordo raggiunto al, "pone ...Così il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, durante la Conferenza internazionale di Venezia sul cambiamento climatico organizzata oggi all’Arsenale del capoluogo veneto durante ..."Per raggiungere davvero l'obiettivo di emissioni nette zero servono azioni immediate e concrete". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, al G20 di Venezia. I problemi del cambiamento ...