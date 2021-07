Dopo i temporali notturni torna il sole fino a lunedì sera

(Di domenica 11 luglio 2021)un inatteso temporale notturno, andiamo a vedere come si annuncia la domenica con il bollettino curato da Tommaso Grieco del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE La traslazione di un debole cavo d’onda viene seguita da un rapido rialzo pressorio, il quale garantirà condizioni di tempo stabile eggiato per questa Domenica.tempo ancora stabile e caldo, ma versoincominceremo ad avvertire gli effetti della discesa di una notevole saccatura nord-atlantica, la quale irà una goccia fredda sul centro-nord Italia. Ne conseguirà un tempo assai più instabile tra martedì e giovedì, con ...

Nel corso della settimana, poi,una nuova fiammata africana a inizio settimana il tempo si guasta nuovamente con forti, questa volta non solo al Nord. Redazione online ..., immagine di repertorio fonte Pixabay. Bel tempo fino a questo momento in Italia La netta ... Questouna settimana comunque foriera di maltempo con talvolta danni e disagi . Temperature in ...Dopo il weekend che trascorrerà con il bel tempo prevalente e temperature nemmeno troppo calde, la prossima settimana sarà caratterizzata da un importante ...Tenete conto che il crollo delle temperature sarà notevolissimo e che lo sbalzo termico potrebbe attestarsi nell’ordine dei 15-20°C in molte zone d’Italia. Ciononostante l’Estate non dovrebbe subire ...