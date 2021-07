Dal Messico criticano: "Federazione senza attributi, l'infortunio di Lozano si poteva evitare" (Di domenica 11 luglio 2021) In seguito all'infortunio di Lozano nella partita tra Messico e Trinidad e Tobago ci sono state tantissime polemiche da parte della stampa locale. Tra i più duri certamente il giornalista messicano di Diario Record Ignacio Suarez, che ha commentato la vicenda su Twitter: "Nella Gold Cup. Stati Uniti, Canada e anche Trinidad e Tobago giocano con una squadra B. L'unico stupido con la prima squadra è il Messico. Perché non inviare una squadra C, X o Z? L'infortunio di Chucky poteva essere evitato se la Federcalcio messicana aveva gli attributi". Leggi su spazionapoli (Di domenica 11 luglio 2021) In seguito all'dinella partita trae Trinidad e Tobago ci sono state tantissime polemiche da parte della stampa locale. Tra i più duri certamente il giornalista messicano di Diario Record Ignacio Suarez, che ha commentato la vicenda su Twitter: "Nella Gold Cup. Stati Uniti, Canada e anche Trinidad e Tobago giocano con una squadra B. L'unico stupido con la prima squadra è il. Perché non inviare una squadra C, X o Z? L'di Chuckyessere evitato se la Federcalcio messicana aveva gli".

