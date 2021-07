Cannes 74, per Sean Penn è una questione di famiglia: in concorso con i figli sulla Croisette (Di domenica 11 luglio 2021) Dopo cinque anni torna sulla Croisette Sean Penn . Per Cannes 74 la star di Hollywood porta insieme a lui la figlia Dylan , co - protagonista, e il fratello Hopper , per il suo ultimo film 'Flag day' ,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 11 luglio 2021) Dopo cinque anni torna. Per74 la star di Hollywood porta insieme a lui laa Dylan , co - protagonista, e il fratello Hopper , per il suo ultimo film 'Flag day' ,...

Advertising

WeCinema : La prima volta è stata a 13 anni con 'Taxi Driver' di Scorsese e vinse la #palmadoro. Ritorna #JodieFoster a… - WeCinema : Domani il via alla 74° edizione del @Festival_Cannes, con 'Annette' di Leo Carax. #AdamDriver e #MarionCotillard tr… - WeCinema : Mesdames et Messieurs domani inizia la 74esima edizione del @Festival_Cannes! ????? Seguiteci per tutti gli aggiornam… - tlmnss : Sto amando alla follia Carla Bruni, che al festival di Cannes mostra il suo sostegno agli azzuri per stasera. Che I… - luckyredfilm : RT @comingsoonit: #FlagDay, il nuovo film di #SeanPenn, in corsa per la Palma d'oro al Festival di #Cannes2021, racconta del rapporto tra u… -