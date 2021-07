Calciomercato Inter, Marotta accontenta Inzaghi: affondo per il terzino (Di domenica 11 luglio 2021) Achraf Hakimi è passato al PSG. I transalpini hanno versato nelle casse nerazzurre 60 milioni più 11 di bonus e adesso Marotta è pronto a reinvestire una parte del tesoretto. Rifondazione Inter. Dopo aver rubato ai cugini rossoneri Calhanoglu, trequartista turco che andrà a sostituire Eriksen, i nerazzurri stanno operando anche sul mercato in uscita L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 11 luglio 2021) Achraf Hakimi è passato al PSG. I transalpini hanno versato nelle casse nerazzurre 60 milioni più 11 di bonus e adessoè pronto a reinvestire una parte del tesoretto. Rifondazione. Dopo aver rubato ai cugini rossoneri Calhanoglu, trequartista turco che andrà a sostituire Eriksen, i nerazzurri stanno operando anche sul mercato in uscita L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Inter : ???? | GRAZIE! Il Club ringrazia il giocatore per la stagione trascorsa insieme, culminata con la conquista dello Sc… - MarcoBovicelli : #Inter, dirigenza (#RuiCosta) del #Benfica a Milano per chiudere #JoaoMario: incontro a pranzo con l’agente del gio… - DiMarzio : #Calciomercato | #Benfica, la dirigenza pronta a trattare con l'#Inter - interliveit : ??#JoaoMario potrebbe addirittura rescindere il contratto con l'#Inter e poi firmare - da svincolato - con il… - internewsit : Molina, interesse Inter per dopo Hakimi. Nome suggerito da Zanetti - SM - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter, assalto di Ancelotti - La mossa dello sponsor Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE! Calciomercato Inter, niente Barella - Adidas 'spinge' Pogba verso il Real Paul Pogba ©Getty ...

Radja - Cagliari, si tratta. Dalbert conteso L'Inter conta di chiudere per una cessione definitiva (anche attraverso il prestito con obbligo di riscatto) incassando la stessa cifra per Joao Mario.

Calciomercato Inter, il 'puzzle' per arrivare a Dumfries Corriere dello Sport Calciomercato Inter, Marotta accontenta Inzaghi: affondo per il terzino Achraf Hakimi è passato al PSG. I transalpini hanno versato nelle casse nerazzurre 60 milioni più 11 di bonus e adesso Marotta è pronto a reinvestire una parte del tesoretto.

Da Alonso a Bellerin: tanti esterni nel mirino dell'Inter, Inzaghi può pazientare pur di avere rinforzi di qualità Con Hakimi e Young che sono ufficialmente passati a Paris SG ed Aston Villa, in casa Inter è caccia aperta a dei nuovi esterni ... ma stando alle ultime news filtrate dagli ambienti del calciomercato ...

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YOUTUBE!, niente Barella - Adidas 'spinge' Pogba verso il Real Paul Pogba ©Getty ...L'conta di chiudere per una cessione definitiva (anche attraverso il prestito con obbligo di riscatto) incassando la stessa cifra per Joao Mario.Achraf Hakimi è passato al PSG. I transalpini hanno versato nelle casse nerazzurre 60 milioni più 11 di bonus e adesso Marotta è pronto a reinvestire una parte del tesoretto.Con Hakimi e Young che sono ufficialmente passati a Paris SG ed Aston Villa, in casa Inter è caccia aperta a dei nuovi esterni ... ma stando alle ultime news filtrate dagli ambienti del calciomercato ...