Bonucci e Chiellini: “Ora siamo leggende” (Di domenica 11 luglio 2021) “Ora siamo leggende…”. Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini sono i leader dell’Italia campione d’Europa. Uno ha realizzato il gol del pareggio in finale contro l’Inghilterra, l’altro è il capitano di un gruppo che ha stupito e trionfato. “E’ la notte più bella della mia carriera, porca put… L’avevamo sognata…”, dice Bonucci, euforico, a Sky. “Qualche lacrimuccia l’abbiamo versata, sentivamo da maggio che c’era qualcosa di speciale nell’aria. Io e Leo siamo differenti, abbiamo due caratteri opposti, cerchiamo di sfruttare i nostri pregi e questo vale per tutti i ragazzi del gruppo. Il ... Leggi su funweek (Di domenica 11 luglio 2021) “Ora…”. Leonardoe Giorgiosono i leader dell’Italia campione d’Europa. Uno ha realizzato il gol del pareggio in finale contro l’Inghilterra, l’altro è il capitano di un gruppo che ha stupito e trionfato. “E’ la notte più bella della mia carriera, porca put… L’avevamo sognata…”, dice, euforico, a Sky. “Qualche lacrimuccia l’abbiamo versata, sentivamo da maggio che c’era qualcosa di speciale nell’aria. Io e Leodifferenti, abbiamo due caratteri opposti, cerchiamo di sfruttare i nostri pregi e questo vale per tutti i ragazzi del gruppo. Il ...

