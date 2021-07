Berrettini-Djokovic oggi, Finale Wimbledon 2021: orario, tv, programma streaming (Di domenica 11 luglio 2021) oggi, domenica 11 luglio, alle ore 15.00, andrà in scena la Finale del singolare maschile di Wimbledon. Sull’erba del Tempio del tennis Matteo Berrettini, primo italiano nell’atto conclusivo dei Championships, sfiderà il n.1 del mondo Novak Djokovic. L’impresa è ai limiti dell’impossibile: battere il serbo, motivatissimo a centrare il suo 20° Slam e a pareggiare i conti con Roger Federer e Rafael Nadal. Per Nole si tratta del 30° atto conclusivo in un Major, mentre per Berrettini è il primo. Il vantaggio dell’azzurro sarà quello di non avere nulla da perdere e di poter giocare senza ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021), domenica 11 luglio, alle ore 15.00, andrà in scena ladel singolare maschile di. Sull’erba del Tempio del tennis Matteo, primo italiano nell’atto conclusivo dei Championships, sfiderà il n.1 del mondo Novak. L’impresa è ai limiti dell’impossibile: battere il serbo, motivatissimo a centrare il suo 20° Slam e a pareggiare i conti con Roger Federer e Rafael Nadal. Per Nole si tratta del 30° atto conclusivo in un Major, mentre perè il primo. Il vantaggio dell’azzurro sarà quello di non avere nulla da perdere e di poter giocare senza ...

FBiasin : 'La finale di #Wimbledon tra #Berrettini e #Djokovic andrà in onda in diretta e in chiaro su #Tv8'. Bella mossa, bravi. - FBiasin : Ora è ufficiale: #Djokovic-#Berrettini ore 15. #InghilterraItalia ore 21. Tutto molto difficile, ma ci siamo abit… - sportface2016 : +++La finale di #Wimbledon tra Matteo #Berrettini e Novak #Djokovic verrà trasmessa in diretta e in chiaro su #Tv8+++ - MianiAttilio : International Web Post Berrettini-Djokovic a Wimbledon, Italia-Inghilterra a Euro 2020 Doppia finale… - OMAIRAMENDOZA1 : RT @alessiomagno1: Domani lo sport vedrà l’Italia protagonista assoluta in due templi dello sport mondiale; a Wimbledon dove Berrettini con… -