Bambino di due anni e mezzo trovato riverso in piscina mentre gioca | in ospedale in elisoccorso

Un bimbo di due anni e mezzo di Palermo ha rischiato di annegare ieri nella piscina di una casa in contrada Vicinale Renda a Monreale, tra Sagana e Pioppo. Il piccolo stava giocando quando per cause ...

