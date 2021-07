Baglioni: 'Viva l'Inghilterra? No: Italia. E le dedico una canzone...' (Di domenica 11 luglio 2021) Era il 1973 e Claudio Baglioni dava un passaggio sulla sua 2 Cavalli alla bella autostoppista inglese che lo mandava in bianco. Lui cantava lo stesso "W l'Inghilterra", "pace, donne, amore e libertà", ... Leggi su gazzetta (Di domenica 11 luglio 2021) Era il 1973 e Claudiodava un passaggio sulla sua 2 Cavalli alla bella autostoppista inglese che lo mandava in bianco. Lui cantava lo stesso "W l'", "pace, donne, amore e libertà", ...

