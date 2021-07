Argentina, Messi: «Felicità inspiegabile, dovevo togliermi questa spina» (Di domenica 11 luglio 2021) Lionel Messi ha parlato dopo la vittoria della Copa America con l’Argentina Lionel Messi, capitano e leader dell’Argentina, ai microfoni di Tyc Sports ha commentato la vittoria della Copa America in finale contro il Brasile: primo trofeo della Pulce con la maglia della Seleccion. «Avevo bisogno di togliermi questa spina di ottenere qualcosa con la nazionale. Molte volte mi era toccato andarmene triste e sapevo che stava per accadere. Non c’è momento migliore di questo. Una Felicità inspiegabile. Questo gruppo è diventato forte dall’ultima ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021) Lionelha parlato dopo la vittoria della Copa America con l’Lionel, capitano e leader dell’, ai microfoni di Tyc Sports ha commentato la vittoria della Copa America in finale contro il Brasile: primo trofeo della Pulce con la maglia della Seleccion. «Avevo bisogno didi ottenere qualcosa con la nazionale. Molte volte mi era toccato andarmene triste e sapevo che stava per accadere. Non c’è momento migliore di questo. Una. Questo gruppo è diventato forte dall’ultima ...

