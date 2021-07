Advertising

Giorno_Lodi : Ambulatori e servizi a rischio nel Basso Lodigiano: la protesta del Comitato civico - superabileinail : .@inail_gov - Centri di fisiokinesiterapia per la riabilitazione. Ambulatori di fisiokinesiterapia e prestazioni d… - superabileinail : .@inail_gov Dr.Toscana: centri convenzionati per la riabilitazione. Convenzione per l'erogazione di prestazioni di… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambulatori servizi

Il Giorno

E questa volta l'allarme viene ribadito per glie iospedalieri di Casalpusterlengo depotenziati per le ferie e lo spettro delle potenziali chiusure definitive. Dopo una pandemia, ...... con tv e bagni in camera,medici e infermieristici, palestre per la riabilitazione ...presente che segnala ancora oggi un disequilibrio tra le diverse aree della nostra regione con...Casalpusterlengo (Lodi), 11 luglio 2021 Il Comitato civico ospedale di Casale e Codogno, dopo essere sceso ripetutamente in piazza, in difesa degli ospedali lodigiani, torna a monitorare la situazione ...L’incontro sarà inoltre l’occasione per ricordare gli ottimi risultati conseguiti nel 2020, sia come consuntivo economico - chiuso col segno positivo - ma soprattutto per quanto riguarda la mole dei ...