Al Bano dal cuore d’oro commuove i fan: “Mi sacrifico per salvarlo” (Di domenica 11 luglio 2021) Ecco l’ultimo gesto di generosità da parte di Al Bano Carrisi, tutti i dettagli nell’articolo che segue. Il cantautore pugliese Al Bano Carrisi non ha mai nascosto l’amore per la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 11 luglio 2021) Ecco l’ultimo gesto di generosità da parte di AlCarrisi, tutti i dettagli nell’articolo che segue. Il cantautore pugliese AlCarrisi non ha mai nascosto l’amore per la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

CScrotone : @thanna_user È un cantante: la sua opinione (fuori dal campo musicale) vale la sua, la mia, quella di Rita Pavone,… - infoitcultura : Al Bano sgridato dal vescovo di Andria per aver cantato in Chiesa | VIDEO - wildrouche : Il modo in cui sto cantando Ci Sarà di Al Bano e Romina dal divano - FrancaPippa : Che le donne fossero più profonde degli uomini si capiva già dal concetto di felicità: Romina Power: cuscino di pi… - CronacaSocial : Jasmine Carrisi si allontana da papà Al Bano: 'Vado via'. ???? -