Wimbledon 2021, Novak Djokovic letale con la prima di servizio. Berrettini in top5: le statistiche (Di sabato 10 luglio 2021) Matteo Berrettini sogna di vincere Wimbledon 2021. Il romano è diventato il primo giocatore italiano a raggiungere la finale dello Slam più prestigioso e conosciuto al mondo, domani (ore 15.00) scenderà in campo sull’erba londinese per cercare di alzare al cielo il trofeo, ben consapevole che servirà un’impresa colossale contro Novak Djokovic. Il serbo è il numero 1 al mondo, ha vinto Australian Open e Roland Garros, è ancora in corsa per vincere il Grande Slam e in carriera vanta già 19 titoli Slam e 30 atti conclusivi nei tornei più importanti del circuito. Il 25enne ci crede e ha tutte le carte in ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) Matteosogna di vincere. Il romano è diventato il primo giocatore italiano a raggiungere la finale dello Slam più prestigioso e conosciuto al mondo, domani (ore 15.00) scenderà in campo sull’erba londinese per cercare di alzare al cielo il trofeo, ben consapevole che servirà un’impresa colossale contro. Il serbo è il numero 1 al mondo, ha vinto Australian Open e Roland Garros, è ancora in corsa per vincere il Grande Slam e in carriera vanta già 19 titoli Slam e 30 atti conclusivi nei tornei più importanti del circuito. Il 25enne ci crede e ha tutte le carte in ...

