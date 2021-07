Un frammento | un quartiere | la stongarda di Borgo Canale e la storia di una fortificazione scomparsa

Leggi su bergamonews

(Di domenica 11 luglio 2021)è una delle aree più antiche di Bergamo. Dopo aver ospitato una necropoli in epoca romana, l’abitato si è progressivamente espanso nel corso del Medioevo acquistando un ruolo di primo piano. A testimoniare questa evoluzione vi sono ancora oggi i resti della, posta nei pressi della chiesetta di Sant’Erasmo. Conosciuta anche come “porta de Sanicis” (in quanto posizionata nelle vicinanze della dimora della famiglia omonima), la struttura fortificata sarebbe stata eretta nel 1256 dal podestà Filippo di Tomaso d’Asti al posto di un più antico battifredo in legname. Per ripercorrere le origini di quest’ultima è sufficiente ...