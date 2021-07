UFFICIALE – La SSC Napoli pubblica il programma del ritiro di Dimaro

Advertising

MondoNapoli : UFFICIALE - La Ssc Napoli ha diramato il comunicato sul programma del ritiro di Dimaro: i dettagli -… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Gli ex Napoli Quagliarella, Behrami e Cigarini diventano allenatori: l'annuncio ufficiale… - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : - Telebari : SSC Bari, ufficiale l'arrivo di D'Errico: è il primo colpo di mercato - #Bari #Notizie - -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE SSC

CalcioNapoli24

Napoli Calcio - Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto in diretta alla radiodella S. S. C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:Intanto, però, il Galatasaray ci prova e ha fatto un'offertaallaNapoli per il terzino portoghese. Ad annunciarlo è stato Gianluca Di Marzio , giornalista esperto di mercato di Sky, ...La Ssc Napoli attraverso il proprio sito ufficiale ha diramato il programma ufficiale sul ritiro di Dimaro. La prima parte del ritiro azzurro si svolgerà in Trentino dal 15 al 25 luglio, periodo utile ...Molti i nomi noti del calcio italiano che da oggi sono ufficialmente allenatori abilitati, a cominciare dagli ex calciatori del Napoli Fabio Quagliarella, Valon Behrami e Luca Cigarini. Nell'elenco fi ...