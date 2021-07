Ufc: McGregor contro Poirier, capitolo terzo (Di sabato 10 luglio 2021) Vigilia scoppiettante nel terzo capitolo della rivalità tra Conor McGregor e Dustin Poirier. Il campione irlandese sembra aver ritrovato la grinta che a gennaio sembrava essersi smarrita: non a caso, McGregor si è reso protagonista del cosiddetto trash talking. “Camminerai su quell’ottagono come un cane. Sei un povero montanaro”: sono queste le frasi rivolte dall’irlandese a “The Diamond”, contro cui si sfiderà per la terza volta in carriera. Nella prima occasione, vinse proprio Conor per k.o., mentre a gennaio scorso fu Poirier a trionfare durante il secondo round. Il ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) Vigilia scoppiettante neldella rivalità tra Conore Dustin. Il campione irlandese sembra aver ritrovato la grinta che a gennaio sembrava essersi smarrita: non a caso,si è reso protagonista del cosiddetto trash talking. “Camminerai su quell’ottagono come un cane. Sei un povero montanaro”: sono queste le frasi rivolte dall’irlandese a “The Diamond”,cui si sfiderà per la terza volta in carriera. Nella prima occasione, vinse proprio Conor per k.o., mentre a gennaio scorso fua trionfare durante il secondo round. Il ...

Advertising

mma_twister : La nostra marcia di avvicinamento a UFC 264 termina con il protagonista assoluto, la superstar irlandese Conor McGr… - alexdandi : RT @Massimo_Balss: Per chi, come me, segue le MMA da un anno intervistare Alex Dandi è una masterclass eccezionale. Da #PoirierMcGregor3… - cinemavenezia78 : RT @Massimo_Balss: Per chi, come me, segue le MMA da un anno intervistare Alex Dandi è una masterclass eccezionale. Da #PoirierMcGregor3… - Informazioneli5 : RT @Massimo_Balss: Per chi, come me, segue le MMA da un anno intervistare Alex Dandi è una masterclass eccezionale. Da #PoirierMcGregor3… - CProiezioni : RT @Massimo_Balss: Per chi, come me, segue le MMA da un anno intervistare Alex Dandi è una masterclass eccezionale. Da #PoirierMcGregor3… -