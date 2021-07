Tommaso Zorzi ‘poteva rimanere offeso’, cade un vaso dall’alto mentre passeggia a Milano (Di sabato 10 luglio 2021) Poteva rimanere offeso, era il tormentone degli svizzeri: celebre gag di Aldo Giovanni e Giacomo che calzerebbe a pennello per Tommaso Zorzi che l’altro giorno, ancora spaventato, ha fatto una stories per mostrare quello che è successo. Un vaso è caduto dall’alto mentre passeggiava per le strade di Milano. Quello che è successo, come tutto quello che interessa e occupa la vita di Tommaso Zorzi, è immediatamente diventato virale. Cosa è successo a Tommaso Zorzi Ma cosa è successo a ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 luglio 2021) Potevaoffeso, era il tormentone degli svizzeri: celebre gag di Aldo Giovanni e Giacomo che calzerebbe a pennello perche l’altro giorno, ancora spaventato, ha fatto una stories per mostrare quello che è successo. Unè cadutova per le strade di. Quello che è successo, come tutto quello che interessa e occupa la vita di, è immediatamente diventato virale. Cosa è successo aMa cosa è successo a ...

