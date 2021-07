“Stavo per morire” tragedia sfiorata per Tommaso Zorzi. Cos’è successo (Di sabato 10 luglio 2021) Le disavventure accadono, ma in tempi di social dobbiamo raccontarlo a tutto il mondo, e così ha fatto Tommaso Zorzi, il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, che ai suoi numerosi fan ha raccontato cosa gli è successo. La disavventura In questi giorni il maltempo si è abbattuto su alcune regioni d’Italia con grandine temporali e forte vento, e Tommaso ha rischiato grosso, proprio a causa del vento. Il ragazzo ha fatto sapere: Se fossi passato venti secondi dopo sarei morto. Ragazzi, ho girato l’angolo e ho visto questo vaso cadere. Cioè, passavo tipo venti secondi dopo ed ero morto. Tiè, ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 10 luglio 2021) Le disavventure accadono, ma in tempi di social dobbiamo raccontarlo a tutto il mondo, e così ha fatto, il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, che ai suoi numerosi fan ha raccontato cosa gli è. La disavventura In questi giorni il maltempo si è abbattuto su alcune regioni d’Italia con grandine temporali e forte vento, eha rischiato grosso, proprio a causa del vento. Il ragazzo ha fatto sapere: Se fossi passato venti secondi dopo sarei morto. Ragazzi, ho girato l’angolo e ho visto questo vaso cadere. Cioè, passavo tipo venti secondi dopo ed ero morto. Tiè, ...

Ultime Notizie dalla rete : Stavo per Cristina Quaranta 'Profonda crisi depressiva'/ 'Stavo male, Laura Freddi mi aiutò' Stavo male, malissimo. Non avevo più voglia di alzarmi dal letto, nell'anima provavo un dolore ...in un ristorante ma ammette di non aver nostalgia del mondo dello spettacolo di cui ha fatto parte per ...

Amanda Knox, aborto e nuova accusa all'Italia: "Colpa del processo?" Stavo tremando. Alla fine non ce la facevo più, ho avuto bisogno delle pillole. Ne ho prese un po' ... 'Per due giorni ho partorito sangue, batuffoli di sangue', ha detto lei in lacrime. Poi si chiede ...

Tommaso Zorzi rischia la tragedia: "Stavo per morire" Napoli.zon Covid, parto prematuro per una mamma in terapia intensiva: il bimbo sta bene 10 luglio, 07:12 Italia Covid, parto prematuro per una mamma in terapia intensiva: il bimbo sta bene. Dal Policlinico di Modena la storia a lieto fine di Elham e Amir, italiani di ...

Mercedes Rosende, per svelare un mistero si deve saper ridere di sé «Quando ho iniziato a scrivere non pensavo certo al noir, né tantomeno a un thriller o a un poliziesco. Ho sempre desiderato scrivere una storia d’amore e con quell’idea in mente cominciai a lavorare ...

