Roma | idea Dimarco per la fascia sinistra | contattata l’Inter

Dopo l'infortunio occorso a Leonardo Spinazzola, che starà fuori circa 6 mesi, la Roma è stata costretta a riversarsi sul mercato, con l'obiettivo di trovare un terzino sinistro. Secondo quanto riportato da "Il Messaggero", il nome più caldo in questo momento è quello di Federico Dimarco. La Roma, infatti, ha fatto un sondaggio in casa Inter per capire se la trattativa può concretizzarsi: la richiesta, per ora troppo alta secondo i giallorossi, è di 10 milioni. Gli altri nomi in corso di valutazione sono: Emerson Palmieri, Marcos Alonso, Grimaldo e Mykolenko.

Calciomercato Roma: idea Zouma del Chelsea. Forte concorrenza in Premier La Roma è alla ricerca di un difensore centrale per la prossima stagione: forte concorrenza per Kurt Zouma del Chelsea La Roma prosegue la ricerca di un difensore centrale per la prossima stagione per via dell'addio di Juan Jesus, l'esclusione dal ritiro di Federico Fazio e il futuro incerto di Chris Smalling. Come ...

