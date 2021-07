Riciclare l’acqua delle cozze per preparare un piatto delizioso (Di sabato 10 luglio 2021) Avete preparato un’impepata di cozze? Allora perché non Riciclare l’acqua di cottura e non gettatela: è un ingrediente perfetto per insaporire altre preparazioni. Ricca di proprietà nutritive inalterate dal calore, è perfetta per condire le bruschette, regalando al pane un sapore di mare inconfondibile e sempre apprezzato. Ma non solo. Non limitatevi alle soluzioni più scontate: provate la ricetta che noi di Non Solo Riciclo abbiamo scovato per voi! Un primo piatto con le alici che vi farà girare la testa e vi assicurerà il plauso di familiari e amici. Offritelo ad una cena di ritrovo per stupire i vostri commensali e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 10 luglio 2021) Avete preparato un’impepata di? Allora perché nondi cottura e non gettatela: è un ingrediente perfetto per insaporire altre preparazioni. Ricca di proprietà nutritive inalterate dal calore, è perfetta per condire le bruschette, regalando al pane un sapore di mare inconfondibile e sempre apprezzato. Ma non solo. Non limitatevi alle soluzioni più scontate: provate la ricetta che noi di Non Solo Riciclo abbiamo scovato per voi! Un primocon le alici che vi farà girare la testa e vi assicurerà il plauso di familiari e amici. Offritelo ad una cena di ritrovo per stupire i vostri commensali e ...

