Panda, vittoria per la specie: non è più a rischio estinzione (Di sabato 10 luglio 2021) I Panda, da oggi, non sono più a rischio estinzione. Pechino annuncia che in natura vi sono 1864 esemplari. La specie è solo "vulnerabile" Un grande passo sia per la natura che per il mondo animale tutto. Per anni, il Panda è stato l'animale simbolo di una natura in completo pericolo, dell'impatto umano devastante su questo mondo così fragile. Ora, però, è definitivamente rinato. La Cina ha appena annunciato che il mammifero ghiotto di bambù (ma in realtà onnivoro) non è più tra le specie a rischio di estinzione. La presenza di 1.864 esemplari in ...

