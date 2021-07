(Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Più forti del mare mosso e del vento che ha imperversato per tutta la prova, rendendo la terza ed ultimadel 2021 organizzata dalla società Eventualmente eventi & comunicazione di Luciano Cotena una sorta di gara ad eliminazione. Sono i quattro atleti del Circolo Canottieri, capaci di trionfare nella specialità a. A tagliare per primi il traguardo, posto a ridosso del Circolo Posillipo, sono stati Roberto Casini, Renato Ferrante, Marco Leone e Alessandro Tiberti, capaci di completare i 36 km che separano le acque ...

Advertising

anteprima24 : ** #Nuoto di #Fondo, #Aniene vince la #Staffetta Capri-#Napoli open ** - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Nuoto di fondo: nella terza Capri-Napoli open Circolo Aniene più forte del mare mosso - susydigennaro : RT @napolimagazine: Nuoto di fondo: nella terza Capri-Napoli open Circolo Aniene più forte del mare mosso - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Nuoto di fondo: nella terza Capri-Napoli open Circolo Aniene più forte del mare mosso - apetrazzuolo : Nuoto di fondo: nella terza Capri-Napoli open Circolo Aniene più forte del mare mosso -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto fondo

anteprima24.it

E' il programma 'Work&Swim' (tradotto: lavoro e) che una startup fintech olandese ha attivato ... Il principale investitore è Target Global, und'investimento internazionale con base a ...Si avvicinano le tanto attese gare didialle Olimpiadi di Tokyo 2020 : ecco dunque il regolamento, come funziona la competizione sia al maschile che al femminile e in generale tutto quello che c'è da sapere. Saranno tre gli ...IN AGGIORNAMENTO Il sole dell'estate romana abbraccia anche la quinta sessione di batterie dei campionati europei juniores, in uno Stadio del Nuoto le cui tribune sono invase dall'entusiasmo degli ...Il comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto ha organizzato due gare per il primo evento del circuito Open Water FIN Puglia ...