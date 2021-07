(Di sabato 10 luglio 2021) Tutti i bambini, almeno una volta, sognano di diventare astronauti. Ma sono pochissimi quelli che, da grandi, lo diventano davvero. Si tratta di un percorso che richiede studio, impegno e sacrifici inimmaginabili. Un percorso che non spaventa la giovaneal-, laa iniziare la formazione per diventare astronauta. Chi è

Advertising

periodicodaily : Nora al-Matrooshi sarà la prima donna araba a conquistare lo spazio #noraalmatrooshi - Emirats_fr : Nora Al-Matrooshi, première femme astronaute arabe ? - Cameroon Magazine #Emirats #UAE -

Ultime Notizie dalla rete : Nora Matrooshi

Io Donna

AlMatrooshi ha comunque già ottenuto un record: è la prima astronauta degli Emirati. È stata ... Noura Al -è laureata in ingegneria meccanica. Ha 28 anni. Ha studiato ad Abu Dhabi e in ...Milano, 15 apr. Si chiamaAlMatrooshi la prima donna astronauta degli Emirati Arabi Uniti. È stata selezionata, nei primi ... Noura Al -ha 28 anni ed è ingegnere meccanico, finora ha ...Nora al-Matrooshi ha solo 28 anni ed è la prima donna araba ad iniziare l'addestramento per diventare astronauta. Il suo sogno è la Luna.