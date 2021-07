Maneskin, il triste retroscena su Victoria De Angelis: non voleva più farlo (Di sabato 10 luglio 2021) Sono il gruppo più forte del momento e hanno fan adoranti in tutto il mondo, eppure Victoria De Angelis dei Maneskin ha passato un periodo terribile Bella, bionda, talentuosa e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 10 luglio 2021) Sono il gruppo più forte del momento e hanno fan adoranti in tutto il mondo, eppureDedeiha passato un periodo terribile Bella, bionda, talentuosa e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

b_incandela : @OppureArolf Perciò è triste ???????? magari lo chiami THE MUSE o MANESKIN????????????? - taegolino : Throwback a quando andai al concerto dei Maneskin a Roma pre pandemia con 38 di febbre pur di non perdermelo e oggi… - leleJ00nie : Sono contentissimo che in vetta alle classifiche di Spotify ci siano 4 giovani ragazzi romani come i Maneskin. Anc… - b3arodrigues : @diuIia e pro maneskin ficar triste - chanvndIerbong : piangendo per la mia amica danese impazzita per i maneskin che è triste per non averli visti quando sono andati in Danimarca -