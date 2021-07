Lazio, i convocati di Sarri per il ritiro: non c’è Luis Alberto (Di sabato 10 luglio 2021) Sono 24 i convocati di Maurizio Sarri per il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. Nella lista del nuovo tecnico biancoceleste non c’è Luis Alberto, che non ha risposto alla convocazione. L’elenco comprende i portieri Adamonis, Alia, Reina, Strakosha; i difensori Durmisi, Fares, Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Vavro; i centrocampisti Akpa Akpro, Bertini, Cataldi, Escalante, Jony, Leiva, Milinkovic, Shehu, Troise; gli attaccanti Adekanye, Caicedo, Raul Moro e Muriqi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) Sono 24 idi Maurizioper ildellaad Auronzo di Cadore. Nella lista del nuovo tecnico biancoceleste non c’è, che non ha risposto alla convocazione. L’elenco comprende i portieri Adamonis, Alia, Reina, Strakosha; i difensori Durmisi, Fares, Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Vavro; i centrocampisti Akpa Akpro, Bertini, Cataldi, Escalante, Jony, Leiva, Milinkovic, Shehu, Troise; gli attaccanti Adekanye, Caicedo, Raul Moro e Muriqi. SportFace.

