Italia Inghilterra, svelati i telecronisti che sostituiranno Rimedio e Di Gennaro (Di sabato 10 luglio 2021) La Rai ha svelato chi saranno i telecronisti chiamati a sostituire Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro per Italia-Inghilterra La Rai ha svelato chi saranno i telecronisti chiamati a sostituire Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro per la finale di Euro2020 tra Italia e Inghilterra. Saranno Stefano Bizzotto e Katia Serra. Questa la decisione dell’emittente nazionale, costretta ad una rapida sostituzione dopo quanto accaduto ai due telecronisti che hanno accompagnato la Nazionale nel suo cammino europeo fino ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021) La Rai ha svelato chi saranno ichiamati a sostituire Albertoe Antonio DiperLa Rai ha svelato chi saranno ichiamati a sostituire Albertoe Antonio Diper la finale di Euro2020 tra. Saranno Stefano Bizzotto e Katia Serra. Questa la decisione dell’emittente nazionale, costretta ad una rapida sostituzione dopo quanto accaduto ai dueche hanno accompagnato la Nazionale nel suo cammino europeo fino ...

Advertising

antoguerrera : Il giornale indipendentista scozzese The National che tifa Italia. “Mancini, sei la nostra ultima speranza” Con… - EzioGreggio : Ecco l’arbitro di Italia-Inghilterra #ItaliaInghilterra #èluiononèlui - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 INGHILTERRA, INFORTUNIO AL GINOCCHIO PER FODEN L'attaccante a rischio per la finale con l'Itali… - piera1957 : Domani per la finale Italia Inghilterra niente proiezioni su maxi schermo in diverse città italiane, a Roma invece,… - gilnar76 : Italia Inghilterra: domani gli Azzurri si inginocchieranno insieme agli inglesi #Acmilan #Milan #Seriea… -