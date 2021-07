Italia-Inghilterra, Mancini: “Loro forti, davanti hanno qualità, velocità e tecnica” (Di sabato 10 luglio 2021) “L’Inghilterra è forte, ha tanti giocatori bravissimi. Però anche noi siamo forti… Sterling è migliorato molto, dovremo essere bravissimi ma oltre a lui ci sono altri. Non so chi giocherà a destra, poi c’è Kane. davanti son tutti bravi e con grandi qualità, di velocità e tecnica”. Sono queste le parole di Roberto Mancini all’interno della conferenza stampa alla vigilia di Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020 che domani sera si terrà a Wembley. Di seguito le sue dichiarazioni ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) “L’è forte, ha tanti giocatori bravissimi. Però anche noi siamo… Sterling è migliorato molto, dovremo essere bravissimi ma oltre a lui ci sono altri. Non so chi giocherà a destra, poi c’è Kane.son tutti bravi e con grandi, di”. Sono queste le parole di Robertoall’interno della conferenza stampa alla vigilia di, finale di Euro 2020 che domani sera si terrà a Wembley. Di seguito le sue dichiarazioni ...

Advertising

antoguerrera : Il giornale indipendentista scozzese The National che tifa Italia. “Mancini, sei la nostra ultima speranza” Con… - EzioGreggio : Ecco l’arbitro di Italia-Inghilterra #ItaliaInghilterra #èluiononèlui - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 INGHILTERRA, INFORTUNIO AL GINOCCHIO PER FODEN L'attaccante a rischio per la finale con l'Itali… - JohnDunnBurgess : @gallobelotti Andrea l'italia non può e non sarà l'Inghilterra, l'italia è un piccolo paese povero in bancarotta e… - gilnar76 : CLAMOROSO SCAMBIO CALCIOMERCATO #Juventus DALL'INGHILTERRA..+ VIGILIA FINALI BERRETTINI/ ITALIA #Finoallafine… -