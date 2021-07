Inter | Darmian | “Ci metteremo subito a disposizione di Inzaghi”

(Di sabato 10 luglio 2021) L’ha iniziato la preparazione in vista del campionato 2021/2022. “Le sensazioni sono buone e positive, ci sono tutte le condizioni per lavorare nel migliore dei modi – ha detto il laterale nerazzurro Matteoai microfoni diTV dal ritiro della squadra-. Cidell’allenatore e del nuovo staff, cercheremo fin dai primi giorni di capire cosa ci chiedono”. “La stagione sarà lunga e cercheremo di prepararla al meglio” ha concluso il difensore nerazzurro. SportFace.

MatteoBarzaghi : Ritiro Inter. Primo ad arrivare Cordaz, poi Sensi, Handanovic, Ranocchia, Gagliardini, D'Ambrosio, Kolarov, Darmian…

Matteo, difensore dell', parla......tifosi della Curva Nord che oggi si sono presentati ad Appiano Gentile per sostenere la nuova... Presenti Pirola, D'Ambrosio, Agoumé, Radu, Ranocchia, Pinamonti,, Kolarov, Handanovic, ...