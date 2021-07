Infortunio Foden: l’attaccante salta la rifinitura ed è a rischio per la finale (Di sabato 10 luglio 2021) Tegola dell’ultimo minuto per l’Inghilterra di Southgate: Phil Foden non partecipa alla rifinitura ed è a rischio per la finale Tegola per l’Inghilterra di Southgate. Come riporta Sky Sport Phil Foden non sta partecipando alla rifinitura della nazionale inglese ed è a serio rischio per la finale di Wembley contro l’Italia. l’attaccante ha subito un colpo al ginocchio durante l’allenamento di ieri e non è con i compagni sul campo del St. George Park. Saka pronto a sostituirlo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021) Tegola dell’ultimo minuto per l’Inghilterra di Southgate: Philnon partecipa allaed è aper laTegola per l’Inghilterra di Southgate. Come riporta Sky Sport Philnon sta partecipando alladella nazionale inglese ed è a serioper ladi Wembley contro l’Italia.ha subito un colpo al ginocchio durante l’allenamento di ieri e non è con i compagni sul campo del St. George Park. Saka pronto a sostituirlo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

