Incredibile | danno libertà di licenziare e poi si meravigliano dei licenziamenti di massa

Advertising

xserendipity___ : Incredibile come, quando propongo un'uscita o simili, tutti i miei 'amici' accettino solo se c'è una specifica pers… - tanzmax : Il. ministro del Lavoro, Orlando, chiede chiarezza sul licenziamento via mail dei 422 dipendenti della #Gkn di Camp… - huge1961 : RT @globalistIT: - globalistIT : - Marcell41157833 : @aldotorchiaro @AlfonsoBonafede @EnricoLetta E adesso come la mettono con il grande statista, cosa diranno agli sca… -

Ultime Notizie dalla rete : Incredibile danno

Automoto.it

Nessuno vuole fare demagogia o facile ironia. Ma che nel mondo del lavoro le logiche podronali e ultra liberista siano prepotentemente tornate in auge lo sanno tutti da tempo. Come si sapeva da tempo ...... poi, una volta presa confidenza, la Superbike divenne molto divertente: parliamo di moto che... prima di Roma - Cagliari, il test che Batta organizzò a Vallelunga fu un abbracciocon ...Il. ministro del Lavoro, Orlando, chiede chiarezza sul licenziamento via mail dei 422 dipendenti della Gkn di Campi. Letta chiede di rivedere la norma. Ma non era difficile prevedere quello che sarebb ...Andare in campo «con cuore caldo e testa fredda», perché altrimenti «a Wembley non sopravvivi». Il tutto per vivere una finale che rimarrà per sempre, perché "partite così non ricapitano» e che è da « ...